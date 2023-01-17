До 100 Мбит/с: во всех поездах Интерсити до конца года появится Wi-Fi от Starlink

Кстати, в течение года интернет от Starlink появится во всех поездах Интерсити+. Команда Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов. В следующем месяце доставим еще одну партию. Чтобы путешествуя, вы могли работать, смотреть сериалы и общаться с родными, – отметил Федоров.

Результаты тестирования показали, что доступность на маршруте составляет 97%, а стабильная скорость до 100 Мбит/с.

Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней, – отметили в УЗ.

Об этом сообщили министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и пресс-служба «Укрзалізниці».

До конца года во всех поездах Интерсити в Украине будет работать Wi-Fi от Starlink.

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