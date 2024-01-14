Дніпро-1 може достроково розірвати контракт з аргентинським легіонером та інші трансферні новини

Полузащитник почти не играл у нового тренера и может покинуть ряды днепрян.
Как сообщает Telegram-канал «Днепрянин», Пурита скорее всего уже покинул клуб и не присоединится к команде на тренировочных сборах, которые пройдут в Турции.
Команда выйдет из отпуска 20 января и приступит к подготовке ко второму кругу в Турции.
О входящих трансферах пока нет информации. Зимой главное сохранитькостяк команды.
Портал Dynamo.kiev.ua уверен, что Гуцуляк останется в Днепре. Динамо Киев вроде бы отказалось от идеи подписать игрока, из-за слишком высокой зарплаты хавбека.
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