Днепрянина, подозреваемого в убийстве Фарион, не отпустили под домашний арест

18-летнего юношу из Днепра, подозреваемого в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион, оставили под стражей.

Во Львовском апелляционном суде рассматривали апелляцию по мере пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Решение суда первой инстанции оставили по-прежнему — арест без права внесения залога, пишет Суспільне.

Защита Зинченко просила суд отпустить подозреваемого под круглосуточный домашний арест по месту жительства с ношением электронного средства защиты. По мнению адвоката, в настоящее время нет прямых доказательств причастности днепрянина к совершению преступления, в частности, «свидетельские показания не подтверждают его вину».

В то же время прокурор по делу утверждает, что доказательства следует оценивать по совокупности. В частности, указал на то, что цепочка передвижения подозреваемого завершается возле квартиры на улице Театральной, которую он арендовал. Поэтому подозрение является обоснованным.

Также прокурор отметил, что подозреваемый живет в Днепре, а следственные действия ведутся во Львове. Дорога в суд будет занимать 22 часа, поэтому проследить действия подозреваемого в течение этого времени невозможно.

Также есть риски, что подозреваемый может уничтожить способы совершения преступления, — заметил прокурор.

Так что Зинченко останется под стражей на 60 днів — до 22 сентября. После этого ему могут либо изменить меру пресечения, либо продлить пребывание в СИЗО на еще два месяца.

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