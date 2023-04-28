Днепрянин воровал деньги с карточек бойцов, которые сейчас в плену или пропали без вести

Житель Днепра обманывал бойцов, которые сейчас в плену или считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Так, недавно разоблачили жителя Днепра, который присваивал деньги бойцов, которые сейчас находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Схема была проста. Мужчина получал доступ к картам жертв через онлайн-банкинг. Затем перевыпускал сим-карты, чтобы контролировать финансовые операции на счетах военнослужащих и переводил деньги на свои карты.

Всего днепрянин обманул около 20 военных на общую сумму 2,5 миллиона гривен. Во время обысков дома у мошенника, правоохранители обнаружили сим-карты, деньги, мобильные телефоны и ноутбуки. Все это изъяли и отправили на экспертизу.

Днепрянину объявили о подозрении и избрали меру пресечения. Сейчас он под стражей, но имеет право внести залог 1,2 миллиона гривен. Следственные действия продолжаются. Мошеннику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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