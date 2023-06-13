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Днепрянин шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению

Сегодня 14:05
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В Днепре задержан шпион.

Новости Днепра про Днепрянин шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению

Об этом сообщили в СБУ.

Мужчина собирал информацию о местах дислокации Сил обороны в Днепре, Новомосковске и Каменском. Днепрянин должен был доложить своему куратору о расположении тренировочных центров и полигонов, где готовили военных для контрнаступления.

В первую очередь, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебросу на фронт. Для этого он лично выходил на местность и следил за силами обороны. За информацию он получал денежное вознаграждение, которое пересылали на карту.

Как установило следствие, вражеским приспешником оказался 42-летний местный житель, которого два месяца назад завербовали спецслужбы РФ. Он получил оперативный псевдоним «Геральт».

Силовики вышли на шпиона, потому что он неоднократно светился в прокремлевских телеграмм-каналах. Во время обысков у него была найдена техника и другие доказательства работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Новости Днепра про Днепрянин шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению

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