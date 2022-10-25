Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

В Риге закончился Кубок Европы по дзюдо среди кадетов, спортсменов не старше 18 лет. На этих соревнованиях днепрянин Никита Тульских завоевал бронзу в весовой категории более 90 кг.
В общей сложности кадетская сборная Украины завоевала три золота, четыре серебра, восемь бронзовых наград и заняла первое место в медальном зачете соревнований.
Поздравляем спортсменов с отличными результатами!
Источник: Дніпро TV
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