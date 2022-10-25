Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

Сегодня 08:00
просмотров

Об этом говорится в сообщении Днепровского городского совета.

Новости Днепра про Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

В Риге закончился Кубок Европы по дзюдо среди кадетов, спортсменов не старше 18 лет. На этих соревнованиях днепрянин Никита Тульских завоевал бронзу в весовой категории более 90 кг.

Новости Днепра про Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

В общей сложности кадетская сборная Украины завоевала три золота, четыре серебра, восемь бронзовых наград и заняла первое место в медальном зачете соревнований.

Новости Днепра про Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

Поздравляем спортсменов с отличными результатами!

                                                                                                                                             Источник: Дніпро TV

Читайте также:

Новости Днепра про Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдоУкраїнська Новости Днепра про Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Хмель из Германии и названия в честь героев детских мультиков: какое пиво и напитки производили на комбинате «Днепр»
    Новости Днепра
    Вчера 15:29
    Хмель из Германии и названия в честь героев детских мультиков: какое пиво и напитки производили на комбинате «Днепр»

    Ранее на территории области находился один из самых крупных комбинатов…

    Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы
    Новости Днепра
    Вчера 10:00
    Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы

    Юные никопольские спортсменки Алина Щигарева и Оксана Бурова успешно выступили…

    Погода в Днепре в понедельник, 24 октября: ожидается мелкий дождь
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в понедельник, 24 октября: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Последние новости

    Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра
    Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра

    На улице Гоголя в Днепре правоохранители заметили водителя Subaru Legacy, нарушившего комендантский час. 

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицей
    Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицей

    Берите на заметку простой рецепт. Тем более, осень – это сезон горячего шоколада!

    Сегодня 07:00
    0
    просмотров
    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет
    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет

    Общая мобилизация в Украине продлится до 21 ноября. Ее должны продлить, однако вскоре начнется еще и "целевая мобилизация". Когда именно, точно неизвестно.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь
    Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб
    ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

    Вчера 22:00
    просмотров
    «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области
    «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области

    Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, 243 дня подходит к концу.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Президента «Мотор Сичи» Богуслаева взяли под стражу
    Президента «Мотор Сичи» Богуслаева взяли под стражу

    По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Кривом Роге под окнами дома нашли гранату: подробности
    В Кривом Роге под окнами дома нашли гранату: подробности

    В Металлургическом районе Кривого Рога прохожие нашли гранату под окнами высотного дома.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре на Передовой столкнулись Kia, ВАЗ и Skoda: водителя доставали спасатели
    В Днепре на Передовой столкнулись Kia, ВАЗ и Skoda: водителя доставали спасатели

    В понедельник, 24 октября, на улице Передовой произошла тройная авария. Там столкнулись автомобили Kia, ВАЗ и Skoda. Пострадавшего водителя Kia забрали в больницу.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре на берег выбросило мину: подробности
    В Днепре на берег выбросило мину: подробности

    В Днепре на берег выбросило минометную мину. На место вызвали полицию и ГСЧС.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх