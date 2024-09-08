Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике

Это произошло на международном турнире Memorial Borisa Hanžekovića.
На соревнованиях днепрянин улучшил личный рекорд на 38 см и метнул молот на 81,14 м.
На прошлой Олимпиаде в Париже Кохан завоевал бронзовые награды и уже успел принять участие в двух новых стартах.
Украинский метатель молота выступил на двух польских турнирах, в Хожуве и Белостоке, где получил «серебро» и «золото».
После этого турнира днепрянин отправится на соревнование в хорватский Загреб.
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