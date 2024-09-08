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Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике

Сегодня 18:26
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Днепровский метатель молота Михаил Кохан выиграл еще одно личное "золото".

Новости Днепра про Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике

Это произошло на международном турнире Memorial Borisa Hanžekovića.

На соревнованиях днепрянин улучшил личный рекорд на 38 см и метнул молот на 81,14 м.

На прошлой Олимпиаде в Париже Кохан завоевал бронзовые награды и уже успел принять участие в двух новых стартах.

Украинский метатель молота выступил на двух польских турнирах, в Хожуве и Белостоке, где получил «серебро» и «золото».

  1. Михаил Кохан (Украина) — 81.14 м
  2. Павел Файдек (Польша) — 79.10 м
  3. Итон Катцберг (Канада) — 79.04 м

После этого турнира днепрянин отправится на соревнование в хорватский Загреб.

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