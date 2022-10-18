Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии

Представитель Днепровского яхт-клуба «Сич» Андрей Гусенко хорошо выступил на парусных соревнованиях в Италии. Наш спортсмен завоевал «бронзу».

Об этом сообщает «Дніпровський Яхт-клуб СІЧ»

В городе Сан-Ремо завершился «Евросаф» — чемпионат Европы в классе яхт L30. В соревнованиях приняли участие два украинских экипажа. В парке из 10 яхт наш экипаж Александра Калистратова завоевал бронзовые медали чемпионата.

Среди них Днепровец Андрей Гусенко. А экипаж во главе с олимпийским чемпионом Игорем Матвиенко занял 4-е место.

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