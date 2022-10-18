Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии

Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии

Сегодня 19:15
просмотров

Представитель Днепровского яхт-клуба «Сич» Андрей Гусенко хорошо выступил на парусных соревнованиях в Италии. Наш спортсмен завоевал «бронзу».

Новости Днепра про Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в Италии

Об этом сообщает «Дніпровський Яхт-клуб СІЧ»

В городе Сан-Ремо завершился «Евросаф» — чемпионат Европы в классе яхт L30. В соревнованиях приняли участие два украинских экипажа. В парке из 10 яхт наш экипаж Александра Калистратова завоевал бронзовые медали чемпионата.

Среди них Днепровец Андрей Гусенко. А экипаж во главе с олимпийским чемпионом Игорем Матвиенко занял 4-е место.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в ИталииУкраїнська Новости Днепра про Днепрянин Андрей Гусенко завоевал «бронзу» на парусных соревнованиях в ИталииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками

    В Чечеловском районе Днепра полицейские нашли у мужчины свертки и…

    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре

    Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц.…

    Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика
    Новости Днепра
    Сегодня 16:06
    Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика

    В августе мужчина убил 13-летнего подростка, пока его родителей не…

    В яхт-клубе в Днепре заметили необычных пернатых: пепельного лебедя и стаю бакланов
    Новости Днепра
    Сегодня 15:47
    В яхт-клубе в Днепре заметили необычных пернатых: пепельного лебедя и стаю бакланов

    Осенью парки Днепра преображаются и еще больше привлекают горожан на…

    Последние новости

    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками
    Разгуливал с наркотиками: в Чечеловском районе Днепра задержали мужчину с наркотиками

    В Чечеловском районе Днепра полицейские нашли у мужчины свертки и слип-пакеты с наркотиками.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб
    В Днепропетровской области мужчина бросился под поезд: он погиб

    Сегодня, 18 октября, около 10:18 в Вольногорске Днепропетровской области поезд сбил мужчину.

    Сегодня 18:15
    0
    просмотров
    Остался сын: в больнице остановилось сердце 30-летнего солдата ВСУ с Днепропетровщины
    Остался сын: в больнице остановилось сердце 30-летнего солдата ВСУ с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Сегодня 17:32
    0
    просмотров
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре
    Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре

    Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц. Названные в честь людей, которые не имеют никакого отношения к городу улицы, проспекты и скверы получили имена в честь тех, кто не только родился в Днепре, но и помогал развиваться…

    Сегодня 17:30
    просмотров
    На Днепропетровщине лесника чуть не раздавила сосна
    На Днепропетровщине лесника чуть не раздавила сосна

    Муж выполнял работы в лесничестве, когда на него упало дерево.

    Сегодня 17:15
    просмотров
    Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика
    Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика

    В августе мужчина убил 13-летнего подростка, пока его родителей не было дома.

    Сегодня 16:06
    просмотров
    В яхт-клубе в Днепре заметили необычных пернатых: пепельного лебедя и стаю бакланов
    В яхт-клубе в Днепре заметили необычных пернатых: пепельного лебедя и стаю бакланов

    Осенью парки Днепра преображаются и еще больше привлекают горожан на прогулку.

    Сегодня 15:47
    1
    просмотров
    В Днепре сузят дорогу у железнодорожного вокзала
    В Днепре сузят дорогу у железнодорожного вокзала

    В Днепре у железнодорожного вокзала временно сузят дорогу.

    Сегодня 15:06
    просмотров
    Какой радиационный фон в Днепропетровской области 18 октября
    Какой радиационный фон в Днепропетровской области 18 октября

    Всё в норме!

    Сегодня 14:58
    0
    просмотров
    Спортивная школа в храме: как раньше выглядела первая в Днепре мечеть (ФОТО)
    Спортивная школа в храме: как раньше выглядела первая в Днепре мечеть (ФОТО)

    Несколько лет назад здание мечети в Днепре было возвращено мусульманской громаде. До этого почти 100 лет в ней находилась спортивная школа, где занимались дети. В общину мечеть вернулась в уже измененном состоянии: в виде неказистого дома.

    Сегодня 14:52
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх