Днепрянка завоевала золото на чемпионате Украины по скалолазанию: поздравляем

Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам.

Отметим, болдеринг – разновидность скалолазания на невысоких скальных образованиях или искусственных стендах без веревки и страховочной системы.

Поздравляем девушку и желаем ей новых побед!

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

В Киеве прошел чемпионат Украины по скалолазанию-2023.

В Днепре ищут хозяев для слепой собачки.

В ближайшие несколько дней Днепр ждет потепление, поэтому автомобилисты начнут…

28 марта около 16:00 в полицию сообщили о конфликте возле…

Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной 28 марта около 16:00 в полицию сообщили о конфликте возле дома на улице Набережная Победы. 0 просмотров

Сколько стоит «переобуть» машину в летнюю резину в Днепре: цены 2023 В ближайшие несколько дней Днепр ждет потепление, поэтому автомобилисты начнут менять зимние шины на летние. «Переобувать» машину рекомендуется когда за окном будет стабильная погода с температурой +10 градусов тепла и больше. просмотров