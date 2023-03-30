Днепрянка завоевала золото на чемпионате Украины по скалолазанию: поздравляем

В Киеве прошел чемпионат Украины по скалолазанию-2023.
Днепровская спортсменка Евгения Казбекова завоевала золото в болдеринге.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Поздравляем девушку и желаем ей новых побед!
Отметим, болдеринг – разновидность скалолазания на невысоких скальных образованиях или искусственных стендах без веревки и страховочной системы.
Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам.
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Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
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