Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепрянка Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой года в Украине

Сегодня 11:43
просмотров

Ярослава Магучих вошла в десятку лучших спортсменов в 2023 году по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Новости Днепра про Днепрянка Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой года в Украине

Легкоатлетка возглавила рейтинг, благодаря победам в Бриллиантовой лиге и чемпионате мира.

Уходящий год стал самым успешным для днепрянки за ее спортивную карьеру.

Она выиграла три этапа Бриллиантовой лиги (в марокканском Рабате, китайском Сямэне и бельгийском Брюсселе), а также Суперфинал.

В копилке украинки также есть две серебряные медали мирового первенства и бронзовая медаль Олимпиады в Токио.

10 лучших спортсменов Украины по версии АСЖУ выглядит следующим образом

  1. Ярослава Магучих (легкая атлетика)
  2. ;Марина Бех-Романчук (легкая атлетика)
  3. ;Ольга Харлан (фехтование);
  4. Александр Усик (бокс);
  5. Людмила Лузан (каноэ);
  6. Илья Ковтун (спортивная гимнастика);
  7. Анжелика Терлюга (каратэ);
  8. Элина Свитолина (теннис);
  9. Жан Беленюк (борьба);
  10. Георгий Судаков (футбол).

Недавно мы сообщали, что Ярослава объявила о помолвке с 19-летним Назаром Степановым.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепрянка Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой года в УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Днепрянка Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой года в УкраинеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В «ДНР» к 25 годам колонии приговорили защитника «Азовстали» из Каменского
Новости Днепра
Сегодня 10:33
В «ДНР» к 25 годам колонии приговорили защитника «Азовстали» из Каменского

В так называемой "ДНР" приговорили Защитника «Азовстали» из Каменского к…

В Днепропетровской области разыскивают 16-летних: Захарову Веронику и Берелет Екатерину
Новости Днепра
Сегодня 09:58
В Днепропетровской области разыскивают 16-летних: Захарову Веронику и Берелет Екатерину

Полицейские Каменского разыскивают двух несовершеннолетних девушек.

На Днепропетровщине женщина закрывала в сарае и морила голодом собаку
Новости Днепра
Сегодня 08:45
На Днепропетровщине женщина закрывала в сарае и морила голодом собаку

В Подгородном Днепропетровской области женщина систематически издевалась над собакой.

На Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 20:36
На Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины (ВИДЕО)

Сегодня на главной елке Слобожанской общины засияли огни.

Последние новости

В «ДНР» к 25 годам колонии приговорили защитника «Азовстали» из Каменского
В «ДНР» к 25 годам колонии приговорили защитника «Азовстали» из Каменского

В так называемой "ДНР" приговорили Защитника «Азовстали» из Каменского к 25 годам колонии.

Сегодня 10:33
3
просмотров
В Днепропетровской области разыскивают 16-летних: Захарову Веронику и Берелет Екатерину
В Днепропетровской области разыскивают 16-летних: Захарову Веронику и Берелет Екатерину

Полицейские Каменского разыскивают двух несовершеннолетних девушек.

Сегодня 09:58
4
просмотров
На Днепропетровщине женщина закрывала в сарае и морила голодом собаку
На Днепропетровщине женщина закрывала в сарае и морила голодом собаку

В Подгородном Днепропетровской области женщина систематически издевалась над собакой.

Сегодня 08:45
2
просмотров
Погода на 24 декабря: в Днепре будет облачно
Погода на 24 декабря: в Днепре будет облачно

Днепрян ждет хорошая погода!

Сегодня 06:15
4
просмотров
На Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины (ВИДЕО)
На Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины (ВИДЕО)

Сегодня на главной елке Слобожанской общины засияли огни.

Вчера 20:36
8
просмотров
В Днепре на улицы выехала спецтехника из-за ухудшения погодных условий
В Днепре на улицы выехала спецтехника из-за ухудшения погодных условий

В Днепре сегодня выпал мокрый снег, немного усложнивший движение транспорта.

Вчера 19:25
3
просмотров
Враг сегодня четырежды обстрелял Никопольщину из артиллерии
Враг сегодня четырежды обстрелял Никопольщину из артиллерии

Сегодня враг 4 раза обстреливал Никопольщину из артиллерии, а также направил 9 дронов-камикадзе.

Вчера 18:37
5
просмотров
В Днепре 150 детей пели колядки в «Мост-сити», а центральные улицы украсили гирляндами
В Днепре 150 детей пели колядки в «Мост-сити», а центральные улицы украсили гирляндами

В Днепре 150 детей спели колядки в "Мост-сити", а на центральной улице стало больше рождественских украшений.

Вчера 17:38
6
просмотров
В Днепре водитель Audi под градусом и без прав врезался в линию электропередач
В Днепре водитель Audi под градусом и без прав врезался в линию электропередач

Сегодня ночью в Соборном районе города Днепр произошло ДТП.

Вчера 16:53
8
просмотров
В Днепре задержали мужчину, пытавшегося похитить газовый котел
В Днепре задержали мужчину, пытавшегося похитить газовый котел

В Днепре задержан мужчина, который пытался обокрасть частный дом.

Вчера 15:34
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх