Днепрянка Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой года в Украине

Ярослава Магучих вошла в десятку лучших спортсменов в 2023 году по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Легкоатлетка возглавила рейтинг, благодаря победам в Бриллиантовой лиге и чемпионате мира.

Уходящий год стал самым успешным для днепрянки за ее спортивную карьеру.

Она выиграла три этапа Бриллиантовой лиги (в марокканском Рабате, китайском Сямэне и бельгийском Брюсселе), а также Суперфинал.

В копилке украинки также есть две серебряные медали мирового первенства и бронзовая медаль Олимпиады в Токио.

10 лучших спортсменов Украины по версии АСЖУ выглядит следующим образом

Ярослава Магучих (легкая атлетика) ;Марина Бех-Романчук (легкая атлетика) ;Ольга Харлан (фехтование); Александр Усик (бокс); Людмила Лузан (каноэ); Илья Ковтун (спортивная гимнастика); Анжелика Терлюга (каратэ); Элина Свитолина (теннис); Жан Беленюк (борьба); Георгий Судаков (футбол).

Недавно мы сообщали, что Ярослава объявила о помолвке с 19-летним Назаром Степановым.

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