Днепрянка Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой года в Украине

Легкоатлетка возглавила рейтинг, благодаря победам в Бриллиантовой лиге и чемпионате мира.
Уходящий год стал самым успешным для днепрянки за ее спортивную карьеру.
Она выиграла три этапа Бриллиантовой лиги (в марокканском Рабате, китайском Сямэне и бельгийском Брюсселе), а также Суперфинал.
В копилке украинки также есть две серебряные медали мирового первенства и бронзовая медаль Олимпиады в Токио.
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