Днепрянка стала серебряным призером молодежного Чемпионата Европы по дзюдо

Она дошла до финала в категории более 78 килограммов среди девушек. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на публикацию Федерации дзюдо Украины.
Девушка навязала борьбу дзюдоистке из Турции Гилат Озтурк, значительно превосходящей своих соперниц по габаритам. Но, к сожалению, пропустила два броска. Тем самым Руслана завоевала серебряную награду континентального первенства.
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