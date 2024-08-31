Днепрянка Наталья Кобзарь выиграла «серебро» на Паралимпиаде в Париже

Спортсменка завоевала второе место в соревнованиях в беге на 200 метров.
Она преодолела дистанцию в 200 метров в классе T37 за 27,43 секунды.
Забег сложился для днепрянки очень непросто. Наталья смогла финишировать на втором месте после яркого финального спринта.
На прошлой Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка также завоевала «серебро».
В общем, это уже восьмая награда украинской сборной на этих играх.
Пять медалей в копилку принесли спортсмены из Днепропетровской области.
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