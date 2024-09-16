Днепрянка Дарья Ткачева завоевала «бронзу» Кубка Европы по скалолазанию

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в Днепропетровской области.
Финальный этап Кубка Европы по скалолазанию сезона 2024 года проходил 13-15 сентября в Болонье (Италия), — говорится в сообщении отделения НОК.
Это уже третья престижная награда для Дарьи за 2024 год.
В этом сезоне днепрянка получала: «золото» на соревнованиях в Германии «серебро» на соревнованиях в Австрии и «бронзу» – в Словакии.
Вдобавок скалолазка выиграла Молодежный Кубок Европы.
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