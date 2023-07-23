Днепряне жалуются на банду подростков, которая устраивает громкие и «грязные» посиделки на спортплощадке на проспекте Героев

Горожан это начало откровенно раздражать, однако справиться с ситуацией они не могут, ведь на просьбу быть тише подростки не реагируют, а порой даже отвечают хамством.
Жители даже были вынуждены вызвать полицию, однако молодежь это не испугало. Они продолжают шуметь под окнами людей до позднего вечера, разбрасываясь нецензурными словами, а также мусором, который уже заполонил площадку.
«Я хотел бы обратиться к родителям этих… лучших детей в мире, попробуйте объяснить своим чадам, что кроме спорт-площадки там еще живут люди, старики, маленькие дети и просто те, кому утром вставать на работу, что кричать как потерпевшие не обязательно, материться во все горло не обязательно, если приносите с собой чипсы, напитки и прочее, несите мусор в мусорные баки. Особое внимание хочу обратить на то, что есть световой день для занятий спортом, а в темное время суток это уже тусня, которая ничего не имеет общего со спортом», — жалуются днепряне в соцсетях.
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