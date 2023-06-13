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  • Днепряне завоевали «золото» и «серебро» международного турнира по вольной борьбе

Днепряне завоевали «золото» и «серебро» международного турнира по вольной борьбе

Сегодня 10:00
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В Италии прошел международный турнир по вольной борьбе, в котором удачно выступили братья Мурази и Давид Мчедлидзе.

Новости Днепра про Днепряне завоевали «золото» и «серебро» международного турнира по вольной борьбе

Более опытный Мурази стал победителем этих соревнований, а его младший брат Давид получил серебро. Об этом сообщает директор департамента молодежи и спорта ОГА Александр Пшеничников.

Напомним, что 28-летний Мурази Мчедлидзе является членом первой сборной Украины по вольной борьбе. Он чемпион Европы среди юниоров и многократный призер чемпионатов мира и Европы в младших возрастах.

Его младший брат Давид в основном занимался футболом. Иногда переключался на свободную борьбу. Лишь после двух месяцев активных тренировок он победил на всеукраинском турнире по борьбе до 15 лет и был включен в состав сборной Украины среди кадетов.

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Новости Днепра про Днепряне завоевали «золото» и «серебро» международного турнира по вольной борьбеУкраїнська Новости Днепра про Днепряне завоевали «золото» и «серебро» международного турнира по вольной борьбеРусский

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