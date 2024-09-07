Днепряне Иван Футрик и Иван Довгодько стали чемпионами мира по прибрежной гребле

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Днепряне Иван Футрик и Иван Довгодько стали чемпионами. Благодарю спортсменов и тренеров за результаты, которые подбадривают всю Украину, — говорится в сообщении.
В Италии сегодня заканчивается Чемпионат мира по прибрежной гребле.
Днепровские спортсмены смогли одержать победу в классе лодок CM4X+.
Победу они одержали в составе четверки со рулевой.
Наши спортсмены оставили позади сборные Испании и Нидерландов.
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