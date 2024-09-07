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  • Днепряне Иван Футрик и Иван Довгодько стали чемпионами мира по прибрежной гребле

Днепряне Иван Футрик и Иван Довгодько стали чемпионами мира по прибрежной гребле

Сегодня 08:05
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Спортсмены из Днепра стали чемпионами мира по прибрежной гребле.

Новости Днепра про Днепряне Иван Футрик и Иван Довгодько стали чемпионами мира по прибрежной гребле

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Днепряне Иван Футрик и Иван Довгодько стали чемпионами. Благодарю спортсменов и тренеров за результаты, которые подбадривают всю Украину, — говорится в сообщении.

В Италии сегодня заканчивается Чемпионат мира по прибрежной гребле.

Днепровские спортсмены смогли одержать победу в классе лодок CM4X+.

Победу они одержали в составе четверки со рулевой.

Наши спортсмены оставили позади сборные Испании и Нидерландов.

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