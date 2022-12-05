Днепряне утверждают, что купили в «АТБ» чай с сюрпризом (ФОТО)

Как они пишут в социальной сети, когда пришли домой и открыли напиток, обнаружили сюрприз: пакетики чая и коробочка покрылись плесенью.
Днепряне отмечают, что чек выбросили, но все равно решили отнести чай в магазин. Там покупателям сказали, что ничем помочь не могут!
Поэтому, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, храните чек!
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