Днепряне утверждают, что купили в «АТБ» чай с сюрпризом (ФОТО)

Горожане купили по скидке чай в "АТБ" на улице Маршала Малиновского.

Как они пишут в социальной сети, когда пришли домой и открыли напиток, обнаружили сюрприз: пакетики чая и коробочка покрылись плесенью.

Днепряне отмечают, что чек выбросили, но все равно решили отнести чай в магазин. Там покупателям сказали, что ничем помочь не могут!

Поэтому, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, храните чек!

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