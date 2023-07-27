Днепряне, осторожно: Воздушные силы предупредили о вероятности повторной массированной атаки

Украинцев снова предупредили о высокой вероятности массовых атак. Хотя она существует всегда, однако в благоприятную погоду россияне активизируют работу своей авиации. Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 каналу.
Вчера силы ПВО отразили очередную массовую ракетную атаку на Украину. Сбили все 36 крылатых ракет. В Воздушных силах призывают не пренебрегать сигналами тревог и следить за ситуацией в официальном телеграм-канале, где сообщат об угрозе обстрела.
По словам Юрия Игната обстрел может произойти в любой момент, поэтому украинцам нужно быть готовыми. При благоприятных погодных условиях противник активизирует свою авиацию на юго-восточном направлении.
Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро, — добавил спикер Воздушных Сил ВСУ.
Заметим, что в последнее время россияне редко атаковали Украину с дальних бомбардировщиков, и, вероятно, они готовят очередную провокацию.
Напомним, ранее мы сообщали, что жители Днепра жалуются на закрытые бомбоубежища.
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