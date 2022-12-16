Днепряне, оставайтесь в укрытиях, — Лукашук

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей города оставаться в укрытиях, пока продолжается сирена.

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