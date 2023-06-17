Днепряне, готовьтесь: завтра Землю накроет затяжная магнитная буря

Особенно осторожными должны быть метеочувствительные люди.

Завтра, 18 июня, Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится три дня подряд – до 20 июня.

Ожидается, что ее сила составит 5 баллов, что сделает ее самой мощной бурей в этом месяце.

Затем в течение недели ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Лишь в конце июня, с 28 по 30 числа, солнечная активность снова повысится.

Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также здоровье людей.

Как магнитные бури влияют на людей

У каждого человека магнитные бури могут вызывать разные симптомы: головокружение, тошноту, головные боли, бессонницу, боль в суставах, слабость, обострение хронических заболеваний и т.д.

Чтобы защититься от их влияния, специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, часто гулять на свежем воздухе, высыпаться и отказаться от вредных привычек.

Берегите себя!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: