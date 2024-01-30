Днепряне, готовьтесь: в феврале ожидаются несколько мощных магнитных бурь (ДАТЫ)

Берегите себя!

Магнитные бури – это редкие и опасные для электросетей и человеческого здоровья явления. Они возникают из-за повышенной солнечной активности. В такие периоды у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие, поэтому об опасных датах следует знать заранее.

Когда ожидаются магнитные бури в феврале 2024 и как уберечься от их негативного влияния – читайте дальше!

Календарь магнитных бурь на февраль

Первая слабая магнитная буря ожидается в начале месяца – 4 и 5 февраля. Ее мощность составит 4 балла. Затем прогнозируется продолжительная и сильная магнитная буря в середине месяца – с 17 по 20 февраля. Активность Солнца 17 числа будет слабой, затем 18 и 19 февраля повысится до средней, а 20 февраля снова снизится. Последняя повышенная солнечная активность в месяце будет 24 и 25 февраля. 24 числа буря будет средней, а 25 — слабой.

Важно помнить, что прогноз на такой длительный период неточный и может меняться, поскольку предсказать поведение Солнца за месяц невозможно.

Как магнитные бури влияют на человека

Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего могут возникать:

головная боль;

головокружение, потемнение в глазах;

повышение давления;

высокая температура;

сильная общая слабость;

боли в мышцах и суставах;

ломота костей;

бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:

Откажитесь от жареных и острых блюд, а также фастфуда. Добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы. Убедитесь, что вы потребляете не менее 1,5 литра жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами. Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, меньше курите. Увеличьте физическую активность. Проводите больше времени на свежем воздухе и почаще ходите пешком. Не забывайте регулярно проветривать комнату, особенно перед сном. Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними питомцами. Это поможет снизить уровень стресса. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, постарайтесь отвлечься от негативных мыслей. Поддерживайте режим сна, в сутки спите не менее 7 часов.

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