Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепряне, готовьтесь: в феврале ожидаются несколько мощных магнитных бурь (ДАТЫ)

Днепряне, готовьтесь: в феврале ожидаются несколько мощных магнитных бурь (ДАТЫ)

Сегодня 09:00
просмотров

Берегите себя!

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: в феврале ожидаются несколько мощных магнитных бурь (ДАТЫ)

Магнитные бури – это редкие и опасные для электросетей и человеческого здоровья явления. Они возникают из-за повышенной солнечной активности. В такие периоды у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие, поэтому об опасных датах следует знать заранее.

Когда ожидаются магнитные бури в феврале 2024 и как уберечься от их негативного влияния – читайте дальше!

Календарь магнитных бурь на февраль

Первая слабая магнитная буря ожидается в начале месяца – 4 и 5 февраля. Ее мощность составит 4 балла. Затем прогнозируется продолжительная и сильная магнитная буря в середине месяца – с 17 по 20 февраля. Активность Солнца 17 числа будет слабой, затем 18 и 19 февраля повысится до средней, а 20 февраля снова снизится. Последняя повышенная солнечная активность в месяце будет 24 и 25 февраля. 24 числа буря будет средней, а 25 — слабой.

Важно помнить, что прогноз на такой длительный период неточный и может меняться, поскольку предсказать поведение Солнца за месяц невозможно.

Как магнитные бури влияют на человека

Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего могут возникать:

  • головная боль;
  • головокружение, потемнение в глазах;
  • повышение давления;
  • высокая температура;
  • сильная общая слабость;
  • боли в мышцах и суставах;
  • ломота костей;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:

  1. Откажитесь от жареных и острых блюд, а также фастфуда. Добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.
  2. Убедитесь, что вы потребляете не менее 1,5 литра жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами. Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, меньше курите.
  3. Увеличьте физическую активность. Проводите больше времени на свежем воздухе и почаще ходите пешком.
  4. Не забывайте регулярно проветривать комнату, особенно перед сном.
  5. Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними питомцами. Это поможет снизить уровень стресса.
  6. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, постарайтесь отвлечься от негативных мыслей.
  7. Поддерживайте режим сна, в сутки спите не менее 7 часов.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: в феврале ожидаются несколько мощных магнитных бурь (ДАТЫ)Українська Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь: в феврале ожидаются несколько мощных магнитных бурь (ДАТЫ)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Поселившийся в Днепре экс-боевик «ЛНР» навел ракеты на ТЦ и родильный в городе
Новости Днепра
Сегодня 15:04
Поселившийся в Днепре экс-боевик «ЛНР» навел ракеты на ТЦ и родильный в городе

В Днепре задержан шпион, который наводил ракеты на город

Сретение 2024: когда отмечаем праздник, что он значит и что нельзя делать
Новости Днепра
Сегодня 15:02
Сретение 2024: когда отмечаем праздник, что он значит и что нельзя делать

Ранее в Украине Сретение Господне отмечали 15 февраля, но в…

Покупателей искали через мессенджеры: в Днепре разоблачили торговцев оружием (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 14:22
Покупателей искали через мессенджеры: в Днепре разоблачили торговцев оружием (ВИДЕО)

К продаже фигуранты предлагали автоматы, гранаты и патроны. Суммы за…

В Днепре ледяная глыба слетела с фуры на едущую позади машину (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 14:06
В Днепре ледяная глыба слетела с фуры на едущую позади машину (ВИДЕО)

Неприятный инцидент произошел в Днепре.

Последние новости

Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и когда ее вернут
Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды на всякий случай!

Сегодня 15:33
4
просмотров
Поселившийся в Днепре экс-боевик «ЛНР» навел ракеты на ТЦ и родильный в городе
Поселившийся в Днепре экс-боевик «ЛНР» навел ракеты на ТЦ и родильный в городе

В Днепре задержан шпион, который наводил ракеты на город

Сегодня 15:04
4
просмотров
Сретение 2024: когда отмечаем праздник, что он значит и что нельзя делать
Сретение 2024: когда отмечаем праздник, что он значит и что нельзя делать

Ранее в Украине Сретение Господне отмечали 15 февраля, но в связи с переходом церкви на новоюлианский календарь «встреча зимы и весны» будет проходить раньше – 2 февраля. Эта дата является не зависит от других церковных праздников и начиная с 2024…

Сегодня 15:02
3
просмотров
Покупателей искали через мессенджеры: в Днепре разоблачили торговцев оружием (ВИДЕО)
Покупателей искали через мессенджеры: в Днепре разоблачили торговцев оружием (ВИДЕО)

К продаже фигуранты предлагали автоматы, гранаты и патроны. Суммы за "товар" колебались от 5 000 до 120 000 гривен.

Сегодня 14:22
8
просмотров
В Днепре ледяная глыба слетела с фуры на едущую позади машину (ВИДЕО)
В Днепре ледяная глыба слетела с фуры на едущую позади машину (ВИДЕО)

Неприятный инцидент произошел в Днепре.

Сегодня 14:06
5
просмотров
В оккупированном Донецке взвился украинский флаг (ФОТО)
В оккупированном Донецке взвился украинский флаг (ФОТО)

Донецк – это Украина!

Сегодня 13:41
9
просмотров
Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкой
Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкой

В Днепре судили мужчину, который, найдя на улице банковскую карточку, пошел на шопинг.

Сегодня 13:30
3
просмотров
В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре праздновали День бега
В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре праздновали День бега

Спорт – залог нашего здоровья. Это знают как взрослые, так и дети.

Сегодня 12:59
4
просмотров
На дорогах Днепра заметили водителя, ездившего с российским триколором, но есть нюанс (ВИДЕО)
На дорогах Днепра заметили водителя, ездившего с российским триколором, но есть нюанс (ВИДЕО)

В Днепре заметили водителя, который к автомобилю привязал российский флаг.

Сегодня 12:14
7
просмотров
Студентка из Днепра выдавала себя за парня-военного и выдурила 800 тыс на сайте знакомств
Студентка из Днепра выдавала себя за парня-военного и выдурила 800 тыс на сайте знакомств

В Днепре разоблачили курсантку правоохранительного вуза, которая обманывала людей на сайтах знакомств.

Сегодня 11:19
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх