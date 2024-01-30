Днепряне, готовьтесь: в феврале ожидаются несколько мощных магнитных бурь (ДАТЫ)

Магнитные бури – это редкие и опасные для электросетей и человеческого здоровья явления. Они возникают из-за повышенной солнечной активности. В такие периоды у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие, поэтому об опасных датах следует знать заранее.
Когда ожидаются магнитные бури в феврале 2024 и как уберечься от их негативного влияния – читайте дальше!
Календарь магнитных бурь на февраль
Первая слабая магнитная буря ожидается в начале месяца – 4 и 5 февраля. Ее мощность составит 4 балла. Затем прогнозируется продолжительная и сильная магнитная буря в середине месяца – с 17 по 20 февраля. Активность Солнца 17 числа будет слабой, затем 18 и 19 февраля повысится до средней, а 20 февраля снова снизится. Последняя повышенная солнечная активность в месяце будет 24 и 25 февраля. 24 числа буря будет средней, а 25 — слабой.
Важно помнить, что прогноз на такой длительный период неточный и может меняться, поскольку предсказать поведение Солнца за месяц невозможно.
Как магнитные бури влияют на человека
Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего могут возникать:
Как уберечься
Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:
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