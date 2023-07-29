Днепряне, готовьтесь, будет штормить несколько дней: календарь магнитных бурь в августе 2023

В последний летний месяц Землю накроют несколько магнитных бурь. Они будут мощной и средней интенсивности.

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей. Поэтому календарь магнитных бурь – вещь полезная, ведь заранее можно увидеть, когда они будут, а еще – подготовиться к этому.

Календарь магнитных бурь на август 2023

2-3 августа – буря средней интенсивности;

– буря средней интенсивности; 16-17 августа – буря мощной интенсивности;

– буря мощной интенсивности; 18-20 августа – буря средней интенсивности.

Как влияют на человека магнитные бури

Чаще всего их влияние испытывают пожилые люди, владельцы хронических болезней и беременные женщины. Возможны следующие симптомы: головная боль; головокружение; тошнота и рвота; боль в спине и пояснице; ломота костей; повышенное давление; высокая температура; учащенный пульс; бессонница; обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь

Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся.

Откажитесь от фастфуда, жирной, жареной, острой пищи. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также зелени. Пейте больше жидкости – не менее 1,5 л в день, в том числе в виде чая и компотов. Откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить. Проводите больше времени на открытом воздухе. Увеличьте физическую активность. Регулярно проветривайте комнату, особенно ночью. Минимизируйте стресс в вашей жизни, если есть возможность, не общайтесь с неприятными людьми. Перед сном примите контрастный душ. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

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