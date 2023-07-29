Днепряне, готовьтесь, будет штормить несколько дней: календарь магнитных бурь в августе 2023

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей. Поэтому календарь магнитных бурь – вещь полезная, ведь заранее можно увидеть, когда они будут, а еще – подготовиться к этому.
Календарь магнитных бурь на август 2023
Как влияют на человека магнитные бури
Чаще всего их влияние испытывают пожилые люди, владельцы хронических болезней и беременные женщины. Возможны следующие симптомы: головная боль; головокружение; тошнота и рвота; боль в спине и пояснице; ломота костей; повышенное давление; высокая температура; учащенный пульс; бессонница; обострение хронических заболеваний.
Как уберечься от магнитных бурь
Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся.
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