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  • Днепряне, голова будет болеть: 22 и 23 января Землю накроет мощная магнитная буря

Днепряне, голова будет болеть: 22 и 23 января Землю накроет мощная магнитная буря

Сегодня 09:00
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Берегите себя!

Новости Днепра про Днепряне, голова будет болеть: 22 и 23 января Землю накроет мощная магнитная буря

22 и 23 января Землю накроет сильная магнитная буря – ее мощность составит 5 баллов.

Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent.

Отметим, магнитные бури – это  колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Как магнитные бури влияют на человека

Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего могут возникать:

  • головная боль;
  • головокружение, потемнение в глазах;
  • повышение давления;
  • высокая температура;
  • сильная общая слабость;
  • боли в мышцах и суставах;
  • ломота костей;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:

  1. Откажитесь от жареных и острых блюд, а также фастфуда. Добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.
  2. Убедитесь, что вы потребляете не менее 1,5 литра жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами. Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, меньше курите.
  3. Увеличьте физическую активность. Проводите больше времени на свежем воздухе и почаще ходите пешком.
  4. Не забывайте регулярно проветривать комнату, особенно перед сном.
  5. Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними питомцами. Это поможет снизить уровень стресса.
  6. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, постарайтесь отвлечься от негативных мыслей.
  7. Поддерживайте режим сна, в сутки спите не менее 7 часов.

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Новости Днепра про Днепряне, голова будет болеть: 22 и 23 января Землю накроет мощная магнитная буряУкраїнська Новости Днепра про Днепряне, голова будет болеть: 22 и 23 января Землю накроет мощная магнитная буряРусский

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