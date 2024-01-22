Днепряне, голова будет болеть: 22 и 23 января Землю накроет мощная магнитная буря

22 и 23 января Землю накроет сильная магнитная буря – ее мощность составит 5 баллов.
Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent.
Отметим, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
Как магнитные бури влияют на человека
Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего могут возникать:
Как уберечься
Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:
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