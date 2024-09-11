Днепряне до 35 лет могут получить стипендию имени Поля: как подать заявку

Полезная информация!

Осталось 5 дней, чтобы подать документы на получение именной стипендии городского головы имени Александра Поля до 16 сентября!

Именные стипендии городского головы активной молодежи имени Александра Поля имеют право получить граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет (молодежь), проживающих в Днепре. Она выплачивается тем, кто активно способствует развитию молодежных инициатив на местном уровне, принимает участие в экономическом, социально-общественном, культурном развитии города, за весомый вклад в национально-патриотическое воспитание молодежи, волонтерскую деятельность.

Стипендия устанавливается в расчете на одного человека за шесть месяцев в размере:

— Университеты, Молодежный Совет, общественная или благотворительная организация – 14 000 грн;

— Колледж, техникум, общее среднее образование и внешкола – 10 000 грн.

В соответствии с квотой 35 и 15 стипендиатов соответственно.

Наполнение пакета документов, отличающегося в зависимости от субъекта представления, однако обязательны: представление на кандидата; от двух рекомендательных писем; характеристика; копии дипломов, грамот у определенных достижений в общественной и волонтерской деятельности; фото-, видеофиксация деятельности за отчетный период; заверенная личной подписью копия паспорта и учетной карточки налогоплательщика; согласие на обработку персональных данных и справку из банка по банковскому счету в национальной валюте.

Подробную информацию можно узнать в Положении! Обязательно верьте в себя и свои силы!

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