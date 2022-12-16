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Днепрянам на заметку: как согреться дома, когда выключено отопление

Сегодня 08:00
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Из-за постоянных обстрелов россией украинцы остаются не только без электричества, но и воды, а также тепла. Поэтому вопрос, как согреться без центрального отопления, становится все более актуальным.

Новости Днепра про Днепрянам на заметку: как согреться дома, когда выключено отопление

Попробуем разобраться, как можно не мерзнуть зимой. Известно, что человеку комфортно, когда температура воздуха составляет около 28°C. Поэтому в холодной комнате у человека сужаются сосуды кожи, перенаправляя тёплую кровь под изолирующий жировой слой, который находится прямо под кожей. Так как руки и ноги не имеют большого количества жира, первыми остывают в холодной комнате.

Поэтому в первую очередь нужно согреть свои конечности, поддерживая прилив крови к ним. Лучший способ сделать это – поднять и поддерживать внутреннюю температуру тела. Но это не значит, что нужно обогревать всю комнату или целый дом. Проще всего согреться – подобрав подходящую одежду.

Новости Днепра про Днепрянам на заметку: как согреться дома, когда выключено отопление

Идеально подойдут для этого шерстяные изделия, хорошо изолирующие и сохраняющие тепло. Термобелье тоже подойдет, но несколько слоев одежды могут заменить его. 

Поскольку ноги и руки больше мерзнут при переохлаждении, то главная цель – согреть их. Можно использовать носки, тапочки и перчатки без пальцев. 

Новости Днепра про Днепрянам на заметку: как согреться дома, когда выключено отопление

Также можно заняться спортом. Три четверти энергии, используемые для упражнений, выделяются в виде тепла. Поэтому это позволит поднять внутреннюю температуру уже через несколько минут.

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Новости Днепра про Днепрянам на заметку: как согреться дома, когда выключено отоплениеУкраїнська Новости Днепра про Днепрянам на заметку: как согреться дома, когда выключено отоплениеРусский

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