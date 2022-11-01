Днепрянам на заметку: “Дия“ начала регистрировать кандидатов на льготную ипотеку под 3%

В приложении "Дия" началась регистрация кандидатов на льготное жилищное кредитование. Льготная ипотека под 3% "єОселя" доступна даже во время войны. Правда, получить ее сейчас смогут не все, а лишь определенные категории граждан.

О начале бета-тестирования новой ипотечной программы в приложении «Дия» сообщила пресс-служба Минцифры.

В сообщении говорится, что сейчас только началась запись добровольных участников бета-тестирования этой программы. Теперь льготная ипотека под 3% будет доступна следующим категориям граждан:

военнослужащим по контракту;

защитникам Украины;

силовикам и членам их семей;

медикам, педагогам и научным работникам, работающим в государственном и коммунальном секторах.

«В приложении можно будет подать заявление о получении государственной льготной ипотеки», – сообщают разработчики программного обеспечения.

Льготный кредит по программе «єОселя» будет предоставляться на следующих условиях:

максимальный срок возврата кредита – 20 лет;

минимальный первый взнос – не менее 20% от суммы кредита.

В приложении подается заявление на участие в программе льготной ипотеки. После рассмотрения поданного заявления, опять через «Дию», заявителю сообщают предварительное решение: может ли он рассчитывать на участие в такой программе, или нет.

Первый этап – кредитование под 3%. Этот этап уже начался, и его участниками могут стать военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и их семьи. Кроме того, на льготную ипотеку под 3% могут претендовать медики, педагоги и ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Второй этап – кредитование под 7%. Он должен начаться с 1 января 2023 года. На этом этапе на ипотеку могут рассчитывать ветераны войны и их семьи, ВПЛ, а также другие граждане, отвечающие требованиям участников программы.

Таким образом, украинцам, отвечающим критериям первого этапа, в Минцифры предлагают присоединиться к бета-тестированию программы.

«Каждое заявление будет проходить весь реальный процесс, и решения банков будут настоящими. С ними можно будет дальше сотрудничать с избранным банком и получить ипотеку при соответствии всем требованиям программы», — говорится в сообщении Минцифры.

Кроме того, что участники программы должны принадлежать к упомянутым категориям, им выдвигают еще и другие условия. Они не должны иметь в собственности жилье, площадь которого превышает 52,5 кв.м. + дополнительно по 21 кв.м. на каждого члена семьи. Кроме того, они не должны иметь других льготных ипотек.