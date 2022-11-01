Днепрянам на заметку: “Дия“ начала регистрировать кандидатов на льготную ипотеку под 3%

О начале бета-тестирования новой ипотечной программы в приложении «Дия» сообщила пресс-служба Минцифры.
В сообщении говорится, что сейчас только началась запись добровольных участников бета-тестирования этой программы. Теперь льготная ипотека под 3% будет доступна следующим категориям граждан:
«В приложении можно будет подать заявление о получении государственной льготной ипотеки», – сообщают разработчики программного обеспечения.
Льготный кредит по программе «єОселя» будет предоставляться на следующих условиях:
В приложении подается заявление на участие в программе льготной ипотеки. После рассмотрения поданного заявления, опять через «Дию», заявителю сообщают предварительное решение: может ли он рассчитывать на участие в такой программе, или нет.
Таким образом, украинцам, отвечающим критериям первого этапа, в Минцифры предлагают присоединиться к бета-тестированию программы.
«Каждое заявление будет проходить весь реальный процесс, и решения банков будут настоящими. С ними можно будет дальше сотрудничать с избранным банком и получить ипотеку при соответствии всем требованиям программы», — говорится в сообщении Минцифры.
Кроме того, что участники программы должны принадлежать к упомянутым категориям, им выдвигают еще и другие условия. Они не должны иметь в собственности жилье, площадь которого превышает 52,5 кв.м. + дополнительно по 21 кв.м. на каждого члена семьи. Кроме того, они не должны иметь других льготных ипотек.
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