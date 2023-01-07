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Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)

Сегодня 18:51
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Сегодня, 7 января, днепряне имели возможность наблюдать за огромной полной луной над городом.

Новости Днепра про Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)

Яркий золотистый шар очаровал многих горожан, поэтому они охотно делали снимки вечернего пейзажа. 

Собственные фотографии сделала и редакция dnepr.info.

Новости Днепра про Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)

Астрологи же уверяют, что 7 января — самый неблагоприятный день месяца. Сегодня стоит разобраться со старыми делами: закрыть долги, избавиться от ненужных вещей или плохих привычек, а также можно смело строить планы на год. 

Новости Днепра про Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)

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Новости Днепра про Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)Українська Новости Днепра про Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)Русский

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