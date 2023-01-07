Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)

Яркий золотистый шар очаровал многих горожан, поэтому они охотно делали снимки вечернего пейзажа.
Собственные фотографии сделала и редакция dnepr.info.
Астрологи же уверяют, что 7 января — самый неблагоприятный день месяца. Сегодня стоит разобраться со старыми делами: закрыть долги, избавиться от ненужных вещей или плохих привычек, а также можно смело строить планы на год.
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