Днепровским детям в парке Глобы готовят подарок: подробности

В настоящее время вагоны ремонтируют и окрашивают.
Открытие планируется 1 июня на День защиты детей.
Детская железная дорога в Днепре – это узкоколейка протяженностью 2 километра в парке имени Лазаря Глобы. Прекрасное место отдыха для детей и их родителей. Колея проходит вокруг искусственного пруда, на котором расположен летний театр и памятник Маленькому принцу.
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