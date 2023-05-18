Днепровским детям в парке Глобы готовят подарок: подробности

Детская железная дорога в Днепре – это узкоколейка протяженностью 2 километра в парке имени Лазаря Глобы. Прекрасное место отдыха для детей и их родителей. Колея проходит вокруг искусственного пруда, на котором расположен летний театр и памятник Маленькому принцу.

Открытие планируется 1 июня на День защиты детей.

В настоящее время вагоны ремонтируют и окрашивают.

В парке Глобы снова будет работать детская железная дорога.

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