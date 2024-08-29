Днепровский спортсмен Антон Коль завоевал для Украины первое «серебро» на Паралимпиаде-2024

Днепровский спортсмен завоевал для Украины первую медаль.

Сборная Украины получила первую медаль на Паралимпийских играх 2024 года. Пловец Антон Коль из Никополя получил «серебро» в плавании на дистанции 100 м на спине в классе S1.

Это уже третья Паралимпиада для 34-летнего Антона Коля. Впервые спортсмен из Днепропетровщины дебютировал на играх в Рио-2016, где стал двукратным бронзовым призером: занял третье место по плаванию на дистанциях 50 м и 100 м на спине. А в Токио-2020 улучшил результат в обеих дисциплинах — завоевал две серебряные медали.

На этот раз Антон немного уступил поляку Камилю Отовски, который проплыл необходимую дистанцию ​​за 2 минуты 17 секунд 85 миллисекунд, в то время как украинец завершил дистанцию ​​за 2 минуты 33 секунд 49 миллисекунд.

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