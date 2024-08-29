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  • Днепровский спортсмен Антон Коль завоевал для Украины первое «серебро» на Паралимпиаде-2024

Днепровский спортсмен Антон Коль завоевал для Украины первое «серебро» на Паралимпиаде-2024

Сегодня 20:37
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Днепровский спортсмен завоевал для Украины первую медаль.

Новости Днепра про Днепровский спортсмен Антон Коль завоевал для Украины первое

Сборная Украины получила первую медаль на Паралимпийских играх 2024 года. Пловец Антон Коль из Никополя получил «серебро» в плавании на дистанции 100 м на спине в классе S1.

Это уже третья Паралимпиада для 34-летнего Антона Коля. Впервые спортсмен из Днепропетровщины дебютировал на играх в Рио-2016, где стал двукратным бронзовым призером: занял третье место по плаванию на дистанциях 50 м и 100 м на спине. А в Токио-2020 улучшил результат в обеих дисциплинах — завоевал две серебряные медали.

На этот раз Антон немного уступил поляку Камилю Отовски, который проплыл необходимую дистанцию ​​за 2 минуты 17 секунд 85 миллисекунд, в то время как украинец завершил дистанцию ​​за 2 минуты 33 секунд 49 миллисекунд.

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