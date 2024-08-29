Днепровский спортсмен Антон Коль завоевал для Украины первое «серебро» на Паралимпиаде-2024

Сборная Украины получила первую медаль на Паралимпийских играх 2024 года. Пловец Антон Коль из Никополя получил «серебро» в плавании на дистанции 100 м на спине в классе S1.
Это уже третья Паралимпиада для 34-летнего Антона Коля. Впервые спортсмен из Днепропетровщины дебютировал на играх в Рио-2016, где стал двукратным бронзовым призером: занял третье место по плаванию на дистанциях 50 м и 100 м на спине. А в Токио-2020 улучшил результат в обеих дисциплинах — завоевал две серебряные медали.
На этот раз Антон немного уступил поляку Камилю Отовски, который проплыл необходимую дистанцию за 2 минуты 17 секунд 85 миллисекунд, в то время как украинец завершил дистанцию за 2 минуты 33 секунд 49 миллисекунд.
Читайте также:
Автор:
Легкоатлет Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в…
Днепрянин Мурази Мчедлидзе проиграл "утешительный финал".
Жан Беленюк стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе.
Еще одно "серебро" в "кармане" Украины на Олимпиаде.
Украина потеряла первый самолет F-16
В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед.
Стало известно, что за взрыв слышали в пригороде Днепра во время одной из тревог.
Середина 1970-х годов – время, когда в Днепре открываются различные рестораны, которые впоследствии становятся культовыми. Более 50 лет назад на только построенной набережной открылся ресторан «Красный коралл» и со временем превратился в один из любимейших ресторанов жителей города.
Грузовик вез несколько тонн замороженных собак из Днепра, но попал по дороге в Одессу в ДТП.
Полезная информация!
Стали известны пять нововведений, ожидающих учеников в школах Днепропетровщины.
В Днепре есть изменения в работе транспорта.
В Днепре ввели экстренные отключения.
Сегодняшние дорогие ЖК в Днепре вполне могут оказаться старинными доходными домами, которые пережили реконструкцию. Они имеют свою долгую и необычную историю.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!