Днепровский бадминтонист победил в Мексике на чемпионате

В Гвадалахаре (Мексика) закончился турнир по бадминтону III Mexican International Challenge 2023. Серебряным призером соревнований стал днепрянин Даниил Боснюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Поздравляем боксеров и тренеров с блестящей победой!

Поздравляем с высоким результатом и желаем новых побед!

Первенство континента по фитнесу и бодибилдингу проходит в испанском городе…

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