Золото наше: днепровские скалолазки одержали победу на Кубке Европы

С 30 июня по 2 июля в Австрии проходил VII этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из 27 стран Европы, в составе сборной Украины находились представители Днепропетровщины.
В первый день спортсмены выступали в категории скорости. Первое место и золотую медаль в группе юниоров U-20 завоевала днепровская спортсменка Дарья Ткачева. Серебряную медаль в этой же категории получила София Тульчинская из Никополя.
Следующие два дня спортсмены соперничали в дисциплине трудности. Украину представляли 10 спортсменов, но, к сожалению, никто, кроме днепрянки Рафаэль Казбековой, не прошел от квалификации до следующего этапа соревнований. Более того, Рафаэль в финале турнира завоевала золотую медаль.
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