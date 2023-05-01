«Днепровские Рататуи»: посреди двора в центре Днепра поселилась стая крыс (ВИДЕО)

Кадры с крысиной семьей публикуют горожане в соцсетях.
С десяток крыс бегают по двору по улице Сичеславской Набережной, 12а. Днепряне говорят, что сюда они эмигрировали из дома на Яворницкого, 75.
Теперь тусят на Cичеславской Hабережной 12а, — рассказали горожане.
На публикуемых горожанами кадрах видно, что крысы облюбовали помойку возле дома и едят муку или какую-то крупу. В сети шутят, что это днепровские потомки Рататуя из известного мультфильма.
Напомним, ранее в луже посреди дороги поселились уточки. Птицы прилетели туда, когда река Днепр разлилась на тротуары на жилом массиве Солнечный. Днепряне несколько дней подряд снимали пернатых, спокойно плававших в новообразованном озере.
Читайте также:
Автор:
Возле одной из музыкальных школ на левом берегу Днепра несколько…
Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в одном из домов…
В Днепре в субботу будет работать ботсад.
В Днепре и области есть обесточивание из-за ночных обстрелов.
Возле одной из музыкальных школ на левом берегу Днепра несколько десятков лет назад была установлена скульптура двух журавлей. Находилась она прямо в фонтане.
Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в одном из домов на улице Данила Галицкого.
В Днепре в субботу будет работать ботсад.
В Днепре и области есть обесточивание из-за ночных обстрелов.
В Днепре с 1 мая работают фонтаны.
В этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Великобритании. Сцена, где будут выступать артисты из разных стран оборудована в Ливерпуле. Соревноваться за приз лучшего исполнителя Европы будут уже 67 раз.
В Павлограде нашли мужчину, которого искали больше недели.
В Днепре собака набросилась на детей.
Восстанавливает движение автобус Днепр – Вольногорск.
В Днепре за апрель родилось более полутысячи детей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!