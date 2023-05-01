«Днепровские Рататуи»: посреди двора в центре Днепра поселилась стая крыс (ВИДЕО)

В Днепре стая крыс поселилась посреди одного из дворов.

Кадры с крысиной семьей публикуют горожане в соцсетях.

С десяток крыс бегают по двору по улице Сичеславской Набережной, 12а. Днепряне говорят, что сюда они эмигрировали из дома на Яворницкого, 75.

Теперь тусят на Cичеславской Hабережной 12а, — рассказали горожане.

На публикуемых горожанами кадрах видно, что крысы облюбовали помойку возле дома и едят муку или какую-то крупу. В сети шутят, что это днепровские потомки Рататуя из известного мультфильма.

Напомним, ранее в луже посреди дороги поселились уточки. Птицы прилетели туда, когда река Днепр разлилась на тротуары на жилом массиве Солнечный. Днепряне несколько дней подряд снимали пернатых, спокойно плававших в новообразованном озере.

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