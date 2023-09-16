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Днепровские пожарные спасали женщину с балкона в Новокодакском районе

Сегодня 13:29
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Сегодня, около 10 часов утра, пылала квартира на улице Владимира Самодриги.

Новости Днепра про Днепровские пожарные спасали женщину с балкона в Новокодакском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В Новокодакском районе поднялась квартира на последнем этаже трехэтажного жилого дома.

Спасатели с помощью выдвижной трехколенной лестницы попали на балкон и выяснили, что возгорание возникло внутри дома, — говорится в сообщении ГСЧС.

После быстрого осмотра внутри дома пожарные обнаружили женщину 1937 года рождения.

Хозяйку дома вынесли на улицу и оказали первую помощь.

Она была госпитализирована с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

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