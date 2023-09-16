Днепровские пожарные спасали женщину с балкона в Новокодакском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В Новокодакском районе поднялась квартира на последнем этаже трехэтажного жилого дома.
Спасатели с помощью выдвижной трехколенной лестницы попали на балкон и выяснили, что возгорание возникло внутри дома, — говорится в сообщении ГСЧС.
После быстрого осмотра внутри дома пожарные обнаружили женщину 1937 года рождения.
Хозяйку дома вынесли на улицу и оказали первую помощь.
Она была госпитализирована с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Состояние женщины оценивается как тяжелое.
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