Днепровские пожарные спасали женщину с балкона в Новокодакском районе

Сегодня, около 10 часов утра, пылала квартира на улице Владимира Самодриги.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В Новокодакском районе поднялась квартира на последнем этаже трехэтажного жилого дома.

Спасатели с помощью выдвижной трехколенной лестницы попали на балкон и выяснили, что возгорание возникло внутри дома, — говорится в сообщении ГСЧС.

После быстрого осмотра внутри дома пожарные обнаружили женщину 1937 года рождения.

Хозяйку дома вынесли на улицу и оказали первую помощь.

Она была госпитализирована с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

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