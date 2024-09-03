Днепровская бегунья завоевала «золото» на паралимпийских соревнованиях в Париже

Украина получила 40-ю медаль на Паралимпийских играх-2024. «Золото» завоевала 27-летняя бегунья Юлия Шуляр — на дистанции 400 метров в классе T12.
Юлия Шуляр, которая перед играми тренировалась в Днепре, прошла в финал по результатам квалификации. В своем забеге украинская бегунья показала второй результат, уступив представительнице Индии Дипти Джеванджи. При этом время украинки (56.49 секунд), несмотря на то, что стало для нее рекордом сезона, оказалось лишь пятым по итогам всей квалификации.
Однако в финале Шуляр смогла опередить всех своих соперниц, преодолев дистанцию за 55.16 секунд, и опередив представительницу Турции Айсел Ондер всего на 0.07 секунды.
27-летняя Юлия Шуляр – родом Житомирской области. Сейчас тренируется в Днепре, где в 2021 году окончила университет.
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