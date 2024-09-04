Днепровская атлетка завоевала «золото» на Паралимпиаде

Спортсменка из Днепропетровщины Наталья Кобзарь завоевала "золото" на дистанции 400 метров.

Легкоатлетка Наталья Кобзарь стала паралимпийской чемпионкой по бегу на 400 метров.

В финале 24-летняя спортсменка показала время 1:00.92 минуты, что является ее лучшим результатом в карьере.

Второй стала китаянка Цзян Фэньфэнь, замкнула тройку нейтральная спортсменка с российским паспортом Виктория Сланова.

Для Кобзарь это третья награда на Играх. Ранее она получила серебро в беге на 200 метров, а также завоевала серебро в Токио-2020 в беге на 400 м.

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