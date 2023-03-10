Днепропетровская область входит в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства

Днепропетровщина вошла в пятерку регионов, где фиксируют больше всего нарушений языкового законодательства.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил, что за январь-февраль к нему обращались 455 раз, чтобы сообщить о нарушении языкового законодательства.

Так, Днепропетровщина заняла 4-е место по количеству обращений от граждан. К омбудсмену поступило 42 жалобы. На первом месте – Киев (159), далее – Одесская область (66), Харьковщина (47). После Днепропетровщины на 5 позиции Николаевская область (24) и шестая Киевская область (20).

Около 60% нарушений касаются сферы обслуживания потребителей. Чаще всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов, через которые осуществляется обслуживание потребителей.

Меньше всего жалоб на нарушение закона зафиксировано в области образования и медицинской помощи.

Впрочем, это не означает, что в этих областях чаще нарушается законодательство, ведь в рейтинге учитывалось именно количество обращений. Поэтому вполне возможно, что в Днепропетровской области больше сознательных граждан, которые обращаються с жалобами.