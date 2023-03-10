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Днепропетровская область входит в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства

Сегодня 16:59
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Днепропетровщина вошла в пятерку регионов, где фиксируют больше всего нарушений языкового законодательства.

Новости Днепра про Днепропетровская область входит в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства

Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил, что за январь-февраль к нему обращались 455 раз, чтобы сообщить о нарушении языкового законодательства.

Так, Днепропетровщина заняла 4-е место по количеству обращений от граждан. К омбудсмену поступило 42 жалобы. На первом месте – Киев (159), далее – Одесская область (66), Харьковщина (47). После Днепропетровщины на 5 позиции Николаевская область (24) и шестая Киевская область (20).

Около 60% нарушений касаются сферы обслуживания потребителей. Чаще всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов, через которые осуществляется обслуживание потребителей.

Меньше всего жалоб на нарушение закона зафиксировано в области образования и медицинской помощи.

Впрочем, это не означает, что в этих областях чаще нарушается законодательство, ведь в рейтинге учитывалось именно количество обращений. Поэтому вполне возможно, что в Днепропетровской области больше сознательных граждан, которые обращаються с жалобами.

Новости Днепра про Днепропетровская область входит в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства

Отметим, что институт языкового омбудсмена был создан в 2020 году. В настоящее время в Украине действует законодательство, согласно которому клиентов должны обслуживать на украинском языке. Общаться на государственном языке также должны в учебных заведениях и медучреждениях.

А вот с июля 2022 года вступил в силу закон, согласно которому все сайты и страницы в социальных сетях должны вестись на украинском языке. Речь идет о YouTube-, Viber-, Telegram-каналах, мобильных приложениях и т.д. Это касается бизнеса, предоставляющего услуги, интернет-порталов и СМИ.

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