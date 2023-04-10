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Днепропетровщина выиграла Открытый командный Чемпионат Украины по пулевой стрельбе

Сегодня 07:15
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Об этом сообщает директор департамента молодежи и спорта ОВА Александр Пшеничников.

Новости Днепра про Днепропетровщина выиграла Открытый командный Чемпионат Украины по пулевой стрельбе

3-7 апреля во Львове прошел Открытый командный Чемпионат Украины по стрельбе пулевой из пневматического оружия среди спортсменов 2005 года рождения.

В соревнованиях отлично выступили наши спортсмены. Сборная области получила два «золота».

Новости Днепра про Днепропетровщина выиграла Открытый командный Чемпионат Украины по пулевой стрельбе

«Днепропетровская область в командном зачете завоевала: первое место в винтовке, второе место – пистолет, первое место в общем зачете», – говорится в сообщении.

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