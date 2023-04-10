Днепропетровщина выиграла Открытый командный Чемпионат Украины по пулевой стрельбе

3-7 апреля во Львове прошел Открытый командный Чемпионат Украины по стрельбе пулевой из пневматического оружия среди спортсменов 2005 года рождения.
В соревнованиях отлично выступили наши спортсмены. Сборная области получила два «золота».
«Днепропетровская область в командном зачете завоевала: первое место в винтовке, второе место – пистолет, первое место в общем зачете», – говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Об этом сообщили в детско-юношеской спортивной школе по бадминтону Днепропетровского…
Поздравляем!
Поздравляем призеров с блестящим выступлением!
Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории…
За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.
Захватите с собой зонт!
В Днепре планируют построить новые массивы.
В Днепре в самом разгаре сезон сакур.
В Днепре снова будут выключать свет.
В Днепре протестовали против российских попов.
В Кривом Роге установили рекорд Украины.
В Днепре спасают ребенка с тяжелыми ожогами
В Украине объявили о вознаграждении команде, которая посадит беспилотник на Красной площади во время парада на 9 мая. В РФ отреагировали и придумали свое "соревнование".
В Иране будут ловить "нарушительниц" с помощью камер.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!