Днепропетровщина выиграла Открытый командный Чемпионат Украины по пулевой стрельбе

Об этом сообщает директор департамента молодежи и спорта ОВА Александр Пшеничников.

3-7 апреля во Львове прошел Открытый командный Чемпионат Украины по стрельбе пулевой из пневматического оружия среди спортсменов 2005 года рождения.

В соревнованиях отлично выступили наши спортсмены. Сборная области получила два «золота».

«Днепропетровская область в командном зачете завоевала: первое место в винтовке, второе место – пистолет, первое место в общем зачете», – говорится в сообщении.

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