Днепропетровщина возглавила рейтинг областей Украины, где больше всего должников по алиментам

187 246 производств за долги по алиментам зафиксировано в Украине по состоянию на начало августа 2024 года, сообщает портал Опендатабот. Их количество выросло на 14% от начала полномасштабной войны.
91% должников по алиментам – мужчины, на женщин приходится 9% всех задолженностей по алиментам.
Больше всего производств по задолженности по алиментам в таких регионах:
— Днепропетровщина — 20 303 долгов
— Харьковщина — 11 139
— Запорожская область — 9343.
Отмечается, что с 2021 Днепропетровщина занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам. Впрочем, новых случаев из года в год становится меньше, но это не влияет на общую картину. На сегодня открыто 20 303 судебных дел против должников или 11% от общего количества. В то же время с начала года на Днепропетровщине открыли только 313 производств из-за неуплаты алиментов.
Резко уменьшилось количество долгов по алиментам в сравнении до 2021 года в прифронтовых областях: на 79% в Донецкой области, на 92% — на Херсонщине и на 95% — в Луганской области. Вероятно, это связано с тем, что многие выехали из этих регионов.
В то же время есть ее область, где количество долгов по алиментам выросло: на 15% в Тернопольской области и на 6% в Черновицкой области.
Следует отметить, что в 32,9 тысячи производств из-за долгов по алиментам регион не указан.
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