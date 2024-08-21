Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепропетровщина возглавила рейтинг областей Украины, где больше всего должников по алиментам

Днепропетровщина возглавила рейтинг областей Украины, где больше всего должников по алиментам

Сегодня 11:28
просмотров

Днепр и область имеют наибольшее количество должников по алиментам.

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила рейтинг областей Украины, где больше всего должников по алиментам

187 246 производств за долги по алиментам зафиксировано в Украине по состоянию на начало августа 2024 года, сообщает портал Опендатабот. Их количество выросло на 14% от начала полномасштабной войны.

91% должников по алиментам – мужчины, на женщин приходится 9% всех задолженностей по алиментам.

Больше всего производств по задолженности по алиментам в таких регионах:

— Днепропетровщина — 20 303 долгов
— Харьковщина — 11 139
— Запорожская область — 9343.

Отмечается, что с 2021 Днепропетровщина занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам. Впрочем, новых случаев из года в год становится меньше, но это не влияет на общую картину. На сегодня открыто 20 303 судебных дел против должников или 11% от общего количества. В то же время с начала года на Днепропетровщине открыли только 313 производств из-за неуплаты алиментов.

Резко уменьшилось количество долгов по алиментам в сравнении до 2021 года в прифронтовых областях: на 79% в Донецкой области, на 92% — на Херсонщине и на 95% — в Луганской области. Вероятно, это связано с тем, что многие выехали из этих регионов.

В то же время есть ее область, где количество долгов по алиментам выросло: на 15% в Тернопольской области и на 6% в Черновицкой области.

Следует отметить, что в 32,9 тысячи производств из-за долгов по алиментам регион не указан.

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила рейтинг областей Украины, где больше всего должников по алиментам

Читайте также:

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила рейтинг областей Украины, где больше всего должников по алиментамУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила рейтинг областей Украины, где больше всего должников по алиментамРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов
    Новости Днепра
    11.03.2024 10:32
    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов

    КП "Днепрводоканал" продолжает ограничивать услуги должникам.

    На Днепропетровщине начали отключать воду должникам
    Новости Днепра
    07.06.2022 09:30
    На Днепропетровщине начали отключать воду должникам

    В Новомосковске устали бороться со злостными неплательщиками уговорами и увещеваниями…

    Задолжали миллионы: ТОП-5 предприятий Днепропетровщины, которые не платят сотрудникам зарплату
    Новости Днепра
    17.01.2022 16:29
    Задолжали миллионы: ТОП-5 предприятий Днепропетровщины, которые не платят сотрудникам зарплату

    В едином реестре должников, по состоянию на начало января оказалось…

    Днепрводоканал нанял коллекторов: кто попал в список должников
    Новости Днепра
    16.08.2021 17:18
    Днепрводоканал нанял коллекторов: кто попал в список должников

    В Днепре большое количество должников, которые никак не реагируют на…

    Последние новости

    На Днепропетровщине заметили редкую птицу, которая находится на грани исчезновения (ФОТО)
    На Днепропетровщине заметили редкую птицу, которая находится на грани исчезновения (ФОТО)

    Интересную птицу заметили на Павлоградщине.

    Сегодня 13:57
    3
    просмотров
    Угрожался избить родственников и поджечь дом: в Днепре мужчина «повесил» вымышленный долг на военного
    Угрожался избить родственников и поджечь дом: в Днепре мужчина «повесил» вымышленный долг на военного

    Запорожец кошмарил военного с Днепра, требуя у него несуществующий долг.

    Сегодня 12:12
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области 21 августа слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было
    В Днепропетровской области 21 августа слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было

    В Днепропетровской области 21 августа прогремел взрыв.

    Сегодня 10:58
    6
    просмотров
    В Укрэнерго рассказали, сколько еще будут продолжаться отключения света
    В Укрэнерго рассказали, сколько еще будут продолжаться отключения света

    На следующей неделе в Украине уже не будут выключать свет.

    Сегодня 10:34
    4
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их
    В Кривом Роге мужчина затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их

    В Кривом Роге мужчина мужчина развращал двух девятилетних девочек.

    Сегодня 09:12
    3
    просмотров
    Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку
    Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

    В Днепропетровской области разыскивают 13-летнюю Тамару Эминову.

    Сегодня 08:12
    2
    просмотров
    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

    Ночью оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

    Сегодня 07:53
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине спасли двух енотовидных собак
    На Днепропетровщине спасли двух енотовидных собак

    В приюте для животных на Днепропетровщине живут две спасенные енотовидные собаки.

    Сегодня 07:32
    6
    просмотров
    На Днепропетровщине открыли самую большую в Украине «Школу супергероев»
    На Днепропетровщине открыли самую большую в Украине «Школу супергероев»

    В Кривом Роге в одной из городских больниц заработала самая большая в Украине Школа супергероев.

    Сегодня 07:00
    4
    просмотров
    Погода на 21 августа: в Днепре будет облачно
    Погода на 21 августа: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх