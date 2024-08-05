Днепропетровщина вошла в список лидеров по рождаемости и антилидеров по числу умерших

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87655 детей, что на 9% меньше того же периода прошлого года. В то же время, задокументировано 250 тысяч 972 смертей.
Об этом пишет Опендатамедиа со ссылкой на данные Минюста.
Больше всего младенцев и умерших в Украине было на Днепропетровщине и Киеве.
Днепропетровская область вошла в тройку лидеров по количеству рождаемости с показателем 6962. Второе место заняла Львовщина – 7923. А наибольшее количество младенцев – 9695 – с начала года родилось в Киеве.
Меньше детей рождается в прифронтовых зонах — Херсонщине (221) и Донетчине (702). А в Луганской области за полгода 2024 года не было зарегистрировано рождение ни одного младенца.
В рейтинге по количеству умерших Днепропетровщина стала антилидером – 26374 зарегистрированных смертей за полгода. Большой показатель смертей также в Харьковской области — 17999 и в Киеве — 17449.
По данным Опендатабот, приведенная статистика показывает, что на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Такое соотношение – один из ключевых показателей демографического кризиса.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровская область в тройке лидеров по бронированию работников в «Дие».
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