Днепропетровщина вошла в двойку лидеров в необычном рейтинге

С начала 2024 года в Украине было зарегистрировано 193 192 ФЛП. 60% из них положили начало женщине.
Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на Единый государственный реестр.
За этот же период закрылось около 120 тысяч ФЛП.
Количество новых предприятий, основанных за 8 месяцев 2024 года, превышает ту, которая была до начала полномасштабной войны за тот же период.
В тройку лидеров по наибольшему количеству новых дел вошли:
Также активно регистрируют бизнес на Киевщине (14428) и Харьковщине (12954). Однако количество регистраций в последнем регионе, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось на 6%.
Открывают новые дела в сфере розничной и оптовой торговли (27,5%), а также ИТ-сектора (7,6%). 7% от общего количества наиболее запрашиваемых направлений привлекает предоставление индивидуальных услуг.
Напомним, Днепропетровщина в ТОПе антирейтинга по долгам по зарплате.
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