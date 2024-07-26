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Днепропетровщина в тройке лидеров по бронированию работников в «Дії»

Сегодня 11:17
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Днепропетровщина среди лидеров.

Новости Днепра про Днепропетровщина в тройке лидеров по бронированию работников в

На портале «Дія» заработал сервис электронного бронирования военнообязанных.

По данным «Дії» этой услугой воспользовались более 55 тысяч раз. Днепропетровская область попала в тройку лидеров по бронированию работников критически важных предприятий.

По имеющейся информации, от мобилизации забронировано 5952 работника. Больше всего в Киевской области – 19468 человек, гораздо меньше во Львовской – 6112, Закарпатской – 1270, а в Одесской – 2348.

Новости Днепра про Днепропетровщина в тройке лидеров по бронированию работников в

Как работает бронирование:

  • руководитель компании, имеющая право на бронирование своих работников, представляет на портале «Действие» списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью;
  • система автоматически проверяет, трудится ли человек официально и есть ли его данные в реестре «Оберег»;
  • в случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении «Резерв+».

Вся процедура длится около 15 минут.

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