Днепропетровщина в тройке лидеров по бронированию работников в «Дії»

На портале «Дія» заработал сервис электронного бронирования военнообязанных.
По данным «Дії» этой услугой воспользовались более 55 тысяч раз. Днепропетровская область попала в тройку лидеров по бронированию работников критически важных предприятий.
По имеющейся информации, от мобилизации забронировано 5952 работника. Больше всего в Киевской области – 19468 человек, гораздо меньше во Львовской – 6112, Закарпатской – 1270, а в Одесской – 2348.
Вся процедура длится около 15 минут.
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