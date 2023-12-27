Днепропетровщина в ТОПе самых коррумпированных областей Украины

Такие итоги подвели в Национальном агентстве предотвращения коррупции (НАПК).
В Едином государственном реестре лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения, из 23 тысяч 685 записей – 1908 из Днепропетровской области. Таким образом, регион оказался в ТОПе коррумпированных областей. Первой стала Львовщина, где зафиксировано 1968 правонарушений. Следует заметить, что эти данные собраны начиная с 2019 года, когда начал работать реестр и по декабрь 2023 года.
В реестр попадают лица, нарушившие антикоррупционное законодательство. К примеру, внесли ложные сведения в декларации, если это должностные лица, или злоупотребляли влиянием и предлагали «решить» какой-то вопрос.
Это касается и попавших в тюрьму, и тех, кто отделался штрафом или другими дисциплинарными санкциями.
Только за 2023 год в регионе внесли 219 записей в реестр. ТОП областей таков:
С позитива: это может означать, что в Украине стали более тщательно относиться к коррупции, поэтому нарушителей раскрывают гораздо чаще. Ознакомиться с аналитикой самостоятельно можно ТУТ.
Напомним, ранее мы сообщали, что Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП.
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