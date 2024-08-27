Днепропетровщина в ТОПе антирейтинга по долгам по зарплате

Днепропетровщина среди лидеров по количеству долгов по зарплате.

По последним подсчетам, почти две тысячи компаний в Украине задолжали зарплату своим работникам. Такие данные приводит аналитический сервис Опендатабот.

Аналитики отмечают, что эти данные могут несколько отклоняться от настоящей ситуации, потому что в реестрах в почти 3 тысячах производств регион не определен.

В целом по Украине лидирует Сумщина – 5,6 тыс. производств и Киевщина – 3,4 тыс. Днепропетровщина занимает 3 место по количеству таких работодателей – 2,2 тысячи производств открыто в нашей области по фактам невыплаты зарплаты. Это 6,6% общеукраинского количества.

Треть предприятий-должников – это государственные компании, поменьше – акционерные общества.