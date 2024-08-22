Днепропетровщина в лидерах по экспорту и импорту за пределы Украины

За первое полугодие 2024 года в Днепропетровской области проводили внешнеторговые операции с партнерами из 144 стран мира. Среди регионов Украины – Днепропетровская область в лидерах по экспорту и импорту.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Днепропетровской области.
За первое полугодие 2024 года предприятия Днепропетровской области осуществили:
Основу товарной структуры экспорта области составляли:
Импортировали:
Среди регионов страны Днепропетровщина по доле в общем объеме экспорта товаров (16,1%) уступает лидерство только Киеву, импорту (7,5%) – Киеву, Львовской и Киевской областям.
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