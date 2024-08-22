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Днепропетровщина в лидерах по экспорту и импорту за пределы Украины

Сегодня 11:22
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Днепропетровщина в лидерах по экспорту и импорту товаров.

Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по экспорту и импорту за пределы Украины

За первое полугодие 2024 года в Днепропетровской области проводили внешнеторговые операции с партнерами из 144 стран мира. Среди регионов Украины – Днепропетровская область в лидерах по экспорту и импорту.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Днепропетровской области.

За первое полугодие 2024 года предприятия Днепропетровской области осуществили:

  • экспорт товаров на 3 145,6 миллиона долларов США (или 125,4% по сравнению с I полугодием 2023 года);
  • импорта – 2479,8 миллионов долларов, или 122%.

Основу товарной структуры экспорта области составляли:

  • минеральные продукты (38,6%), преимущественно – руды, шлак и зола (38,1%);
  • недрагоценные металлы и изделия из них (34%).

Импортировали:

  • продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (17,2%);
  • машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование (16%);
  • недрагоценные металлы и изделия из них (15,6%);
  • минеральные продукты (10,2%);
  • полимерные материалы, пластмассы и изделия из них (8,8%).

Среди регионов страны Днепропетровщина по доле в общем объеме экспорта товаров (16,1%) уступает лидерство только Киеву, импорту (7,5%) – Киеву, Львовской и Киевской областям.

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Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по экспорту и импорту за пределы УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по экспорту и импорту за пределы УкраиныРусский

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