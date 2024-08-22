Днепропетровщина в лидерах по экспорту и импорту за пределы Украины

Днепропетровщина в лидерах по экспорту и импорту товаров.

За первое полугодие 2024 года в Днепропетровской области проводили внешнеторговые операции с партнерами из 144 стран мира. Среди регионов Украины – Днепропетровская область в лидерах по экспорту и импорту.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Днепропетровской области.

За первое полугодие 2024 года предприятия Днепропетровской области осуществили:

экспорт товаров на 3 145,6 миллиона долларов США (или 125,4% по сравнению с I полугодием 2023 года);

импорта – 2479,8 миллионов долларов, или 122%.

Основу товарной структуры экспорта области составляли:

минеральные продукты (38,6%), преимущественно – руды, шлак и зола (38,1%);

недрагоценные металлы и изделия из них (34%).

Импортировали:

продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (17,2%);

машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование (16%);

недрагоценные металлы и изделия из них (15,6%);

минеральные продукты (10,2%);

полимерные материалы, пластмассы и изделия из них (8,8%).

Среди регионов страны Днепропетровщина по доле в общем объеме экспорта товаров (16,1%) уступает лидерство только Киеву, импорту (7,5%) – Киеву, Львовской и Киевской областям.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: