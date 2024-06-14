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Днепропетровщина среди областей, где будет тяжелее всего со светом

Сегодня 16:11
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На Днепропетровщине и еще в 4 регионах Украины будут чаще отключать свет.

Новости Днепра про Днепропетровщина среди областей, где будет тяжелее всего со светом

Как сообщил эксперт энергетических стратегий Юрий Корольчук, на Днепропетровщине, Киевщине, Одесщине, Харьковщине, Львовщине потребителей будут отключать от электроэнергии чаще, чем в других регионах. Это связано с профилактическим осмотром пяти из девяти энергоблоков украинских АЭС в ближайшее время.

Об этом Юрий Корольчук заявил в эфире Ранок.LIVE.

«Кроме Киевщины, к частым отключениям должны готовиться жители Харьковщины, Одесщины, Днепропетровщины и Львовщины. Другие регионы также будут иметь ограничения на потребление электроэнергии, но более лояльны», — заявил Юрий Корольчук.

Он также добавил, что энергоблоки будут отключаться по очереди, а не все сразу.

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