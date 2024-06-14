Днепропетровщина среди областей, где будет тяжелее всего со светом

Как сообщил эксперт энергетических стратегий Юрий Корольчук, на Днепропетровщине, Киевщине, Одесщине, Харьковщине, Львовщине потребителей будут отключать от электроэнергии чаще, чем в других регионах. Это связано с профилактическим осмотром пяти из девяти энергоблоков украинских АЭС в ближайшее время.
Об этом Юрий Корольчук заявил в эфире Ранок.LIVE.
«Кроме Киевщины, к частым отключениям должны готовиться жители Харьковщины, Одесщины, Днепропетровщины и Львовщины. Другие регионы также будут иметь ограничения на потребление электроэнергии, но более лояльны», — заявил Юрий Корольчук.
Он также добавил, что энергоблоки будут отключаться по очереди, а не все сразу.
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