Днепропетровщина среди лидеров в Украине по количеству новых открытых компаний

Более 18 тыс. новых компаний открылись за первые полгода 2024 года по данным Единого государственного реестра, пишет Опендатабот. Среди них больше всего обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и общественных организаций.
Из более 18 тыс. новых компаний 69,5% или около 12 тыс. — это общества с ограниченной ответственностью. На втором месте общественные организации — более 1,7 тыс. или 9,7%. Тройку лидеров закрыли благотворительные организации с показателем у 1,1 тыс. новеньких (6,5%).
Новые фермерские хозяйства и ОСМД составляют всего 2,9% и 2,4% от всего количества соответственно.
Больше всего новых компаний зарегистрировано в Киеве — 5,6 тыс. или 31% от общего количества. Далее по статистике идет Львовская область — 1,5 тыс. новых компаний, которые составляют 8,2%. Тройку лидеров закрывает Днепропетровская область — тоже 1,4 тыс. или 7,9%.
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