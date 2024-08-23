Днепропетровщина среди лидеров в Украине по количеству новых открытых компаний

Днепропетровщина вошла в рейтинг областей, где чаще всего открывают новые компании.

Более 18 тыс. новых компаний открылись за первые полгода 2024 года по данным Единого государственного реестра, пишет Опендатабот. Среди них больше всего обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и общественных организаций.

Из более 18 тыс. новых компаний 69,5% или около 12 тыс. — это общества с ограниченной ответственностью. На втором месте общественные организации — более 1,7 тыс. или 9,7%. Тройку лидеров закрыли благотворительные организации с показателем у 1,1 тыс. новеньких (6,5%).

Новые фермерские хозяйства и ОСМД составляют всего 2,9% и 2,4% от всего количества соответственно.

Больше всего новых компаний зарегистрировано в Киеве — 5,6 тыс. или 31% от общего количества. Далее по статистике идет Львовская область — 1,5 тыс. новых компаний, которые составляют 8,2%. Тройку лидеров закрывает Днепропетровская область — тоже 1,4 тыс. или 7,9%.

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