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Днепропетровщина среди лидеров областей с наибольшим количеством предложений работы

Сегодня 15:46
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Днепропетровская область попала в ТОП областей, где больше всего предлагают работу.

Новости Днепра про Днепропетровщина среди лидеров областей с наибольшим количеством предложений работы

По количеству вакансий Днепропетровщина заняла второе место среди других областей. В лидерах также Киевская область – 1 место, Львовская – на третьем месте, Одесская область – 4 место, Ивано-Франковская область – 5 место.

Новости Днепра про Днепропетровщина среди лидеров областей с наибольшим количеством предложений работы

Об этом сообщили в Инспеции по труду и занятости населения.

“Количество вакансий в первый месяц лета снизилось на 2%, однако остается на отметке более 110 тысяч. И это только результаты размещенных предложений работы на платформе Work.ua – 110 922 вакансии. Днепропетровщина не покидает второе место. Работы у нас не стало меньше, но и не больше. Количество предложений в нашей области остается на уровне мая”, – говорится в сообщении.

Там добавили, что пятерка регионов лидеров по количеству вакансий в июне изменилась. Из-за ситуации на фронте выбыла Харьковщина. Количество предложений работы в Харьковской области за месяц уменьшилось на 7%.

Увеличилось работы в Ивано-Франковской +5%, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской по +2% областях.

Наиболее востребованными среди работников остаются педагоги и юристы.

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