Днепропетровщина одна из самых тревожных областей Украины

Днепропетровщина среди лидеров в рейтинге по количеству воздушных тревог с начала войны и до 31 декабря 2022 года.
За 311 дней полномасштабной войны тревогу в Днепре и по всей области в 2022 году объявляли 1190 раз.
Лидер рейтинга по количеству — Харьковщина, но по продолжительности Луганщина, тревога продолжается там до сих пор. Перегнали Днепропетровщину только Донецкая область и Запорожье.
А вот меньше всего угроз было в Ужгородской области и Черновицкой.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов дал прогноз на 2023 год.
Читайте также:
Автор:
В Днепре была невероятный закат.
В Днепре кто-то бросил елки.
Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.
У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не…
В очередном интервью Кирилл Буданов снова сделал несколько прогнозов для Украины на 2023 год.
В Днепре была невероятный закат.
В Днепре кто-то бросил елки.
Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.
У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не могла встати після падіння.
В Днепре пожарные спасли двух котиков.
В Днепре спасли раненого бойца из Винничины.
В новом году уже родилось четверо детей.
В озере на Победе обнаружили труп мужчины.
В Днепре вместо салютов в полночь раздавался гимн Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!