Днепропетровщина одна из самых тревожных областей Украины

Прошлый год был тревожным.

Днепропетровщина среди лидеров в рейтинге по количеству воздушных тревог с начала войны и до 31 декабря 2022 года.

За 311 дней полномасштабной войны тревогу в Днепре и по всей области в 2022 году объявляли 1190 раз.

Лидер рейтинга по количеству — Харьковщина, но по продолжительности Луганщина, тревога продолжается там до сих пор. Перегнали Днепропетровщину только Донецкая область и Запорожье.

А вот меньше всего угроз было в Ужгородской области и Черновицкой.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов дал прогноз на 2023 год.

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