Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепропетровщина одна из самых тревожных областей Украины

Сегодня 18:25
просмотров

Прошлый год был тревожным.

Новости Днепра про Днепропетровщина одна из самых тревожных областей Украины

Днепропетровщина среди лидеров в рейтинге по количеству воздушных тревог с начала войны и до 31 декабря 2022 года.

За 311 дней полномасштабной войны тревогу в Днепре и по всей области в 2022 году объявляли 1190 раз.

Лидер рейтинга по количеству — Харьковщина, но по продолжительности Луганщина, тревога продолжается там до сих пор. Перегнали Днепропетровщину только Донецкая область и Запорожье.

А вот меньше всего угроз было в Ужгородской области и Черновицкой.

Новости Днепра про Днепропетровщина одна из самых тревожных областей Украины

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов дал прогноз на 2023 год.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепропетровщина одна из самых тревожных областей УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина одна из самых тревожных областей УкраиныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:02
    Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

    В Днепре была невероятный закат.

    В Днепре возле «Варуса» на Победе оставили гору елок (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:33
    В Днепре возле «Варуса» на Победе оставили гору елок (ФОТО)

    В Днепре кто-то бросил елки.

    «Прожить надо так, чтобы через 65 лет после твоей смерти они ср@ли кирпичом»: мэр Днепра о Степане Бандере
    Новости Днепра
    Сегодня 15:40
    «Прожить надо так, чтобы через 65 лет после твоей смерти они ср@ли кирпичом»: мэр Днепра о Степане Бандере

    Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.

    В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после падения
    Новости Днепра
    Сегодня 15:08
    В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после падения

    У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не…

    Последние новости

    Глава ГУР рассказал, что ждет Украину и Россию в 2023 году
    Глава ГУР рассказал, что ждет Украину и Россию в 2023 году

    В очередном интервью Кирилл Буданов снова сделал несколько прогнозов для Украины на 2023 год.

    Сегодня 17:43
    просмотров
    Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)
    Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

    В Днепре была невероятный закат.

    Сегодня 17:02
    просмотров
    В Днепре возле «Варуса» на Победе оставили гору елок (ФОТО)
    В Днепре возле «Варуса» на Победе оставили гору елок (ФОТО)

    В Днепре кто-то бросил елки.

    Сегодня 16:33
    просмотров
    «Прожить надо так, чтобы через 65 лет после твоей смерти они ср@ли кирпичом»: мэр Днепра о Степане Бандере
    «Прожить надо так, чтобы через 65 лет после твоей смерти они ср@ли кирпичом»: мэр Днепра о Степане Бандере

    Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.

    Сегодня 15:40
    просмотров
    В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после падения
    В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после падения

    У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не могла встати після падіння.

    Сегодня 15:08
    просмотров
    В Днепре мужчина подпалил квартиру: во время пожара чуть не погибли два кота
    В Днепре мужчина подпалил квартиру: во время пожара чуть не погибли два кота

    В Днепре пожарные спасли двух котиков.

    Сегодня 14:21
    0
    просмотров
    Ждет первенца: боец, которого спасали в Днепре, встретился перед Новым годом с беременной женой
    Ждет первенца: боец, которого спасали в Днепре, встретился перед Новым годом с беременной женой

    В Днепре спасли раненого бойца из Винничины.

    Сегодня 13:45
    просмотров
    Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Днепре и области
    Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Днепре и области

    В новом году уже родилось четверо детей.

    Сегодня 13:05
    просмотров
    В Днепре из озера возле церкви на Победе вытащили тело мужчины
    В Днепре из озера возле церкви на Победе вытащили тело мужчины

    В озере на Победе обнаружили труп мужчины.

    Сегодня 12:19
    просмотров
    Кричали всем районом: в Днепре вместо салютов в полночь пели гимн и посылали Путина (ВИДЕО)
    Кричали всем районом: в Днепре вместо салютов в полночь пели гимн и посылали Путина (ВИДЕО)

    В Днепре вместо салютов в полночь раздавался гимн Украины.

    Сегодня 12:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх