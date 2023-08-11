Днепропетровщина – область, где разводятся чаще всего

Об этом свидетельствуют данные портала Опендатабот.
По данным аналитиков, в 2023 году количество разводов стремительно выросло – 10 139 семей распались только за первое полугодие. Это на треть больше, чем в прошлом.
На первом месте Киев, где за первое полугодие развелось 1 678 пар, что равняется шестой части от всех разводов в стране.
Если в прошлом году лидировала Днепропетровщина, то в этом году в области стало меньше разводов, но их все равно много. Регион занимает вторую строчку антирейтинга с показателем 1 248 разорванных браков за первое полугодие.
Также существенный рост количества разводов в этом году по сравнению с показателями прошлого года наблюдается в Харьковской, Тернопольской и Николаевской областях — в 1,6 раза.
Разводов меньше только в Черновицкой области, где за 2023 год развелось всего 105 пар.
В то же время именно в Киеве и на Днепропетровщине женятся чаще всего. Если в прошлом году наша область возглавляла этот рейтинг, то теперь столица подвинула нас на второе место.
За полгода в Киеве зарегистрировано 9 292 брака. Это на 5% меньше, чем до внедрения военного положения. Несмотря на значительное сокращение количества новых регистраций браков, Днепропетровщина опустилась только на вторую строчку — 8660 бракосочетаний.
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