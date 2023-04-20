Днепр и окрестности продолжает заливать водой: сколько домов подтоплено

В Днепре и Днепровском районе подтоплено около 300 домов.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Вода продолжает заливать прибрежные территории области. Так, по состоянию на 20 апреля подтоплено более 200 частных домов в Днепровском районе.

В Днепре затоплены 3 дома и 66 частных домовладений в Амур-Нижнепровском, Шевченковском, Новокодакском, Самарском, Соборном районах. До сих пор подтоплены территории храма, ночного клуба и Сичеславской набережной.

Трудная ситуация в Обуховке, где подтоплено более 40 домовладений, дорога, территория базы отдыха, садоводство. Из поселка сегодня эвакуировали пожилую женщину.

В Подгородном затопило садоводческое общество и дорогу. В поселке Куриловка вода залила более 200 домовладений.

Всего в районе подтоплено 354 участка (353 частных домовладений и база отдыха), 220 зданий (218 садовых дома и 2 общественных сооружения).

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